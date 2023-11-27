أسامة شعث: صمود الشعب الفلسطيني في غزة أسطوري.. والهدنة لم تشهد خروقات كبيرة

قال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، إنّ صمود الشعب الفلسطيني في غزة أسطوري، موضحًا أن وقف إطلاق النار جاء في توقيت حساس، ولافتًا إلى أن وقف إطلاق النار لم يشهد خروقات كبيرة.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى: "في الساعات الأولى من الهدنة حاول الاحتلال الضغط على الفلسطينيين من أجل عدم إدخال مساعدات إلى شمال غزة، لكن نجحت الجهود في الانتظام بدخول المساعدات".

وتابع أستاذ العلاقات الدولية: "حاول الاحتلال إطلاق النار على المواطنين في المناطق المجاورة للحدود، ولكن بحمد الله لم تحدث احتكاكات أكثر من ذلك، والأمور مازالت معلقة، وأبلغت حماس بنيتها في تمديد الهدنة لمدة أكثر وهو ما يحتاج إلى مفاوضات وضغوط على الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي".

