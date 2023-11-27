أكاديمي يقترح تأسيس شراكات تعليمية عالمية لتطوير التعليم العالي وتأهيل الخريجين للسوق

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس السابق ،إن هناك أكثر من 90 جامعة إنجليزية تعاونت مع جامعات مصرية لتأسيس شراكات تعليمية تهدف إلى تطوير التعليم العالي وتأهيل الخريجين لسوق العمل، مشيرا إلى أهمية هذه الجامعات والشراكة معها في توفير فرص تعليمية متقدمة وتحسين فرص العمل للخريجين.

واوضح الدكتور ماجد ابو العينين ، أن هذه الشراكات بين الجامعات المصرية والجامعات الإنجليزية تعتبر فرصة هامة لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير البرامج الأكاديمية ،وتتضمن هذه الشراكات إنشاء برامج مشتركة بين الجامعتين، وتبادل الأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين، وتنظيم ورش العمل والندوات المشتركة، وتبادل الطلاب والمواد الدراسية.

واضاف عميد تربية السابق ،ان التعاون مع الجامعات الإنجليزية ذات السمعة العالمية يعتبر فرصة للطلاب المصريين للحصول على تعليم متميز ومتطور، والاستفادة من تجارب التعليم العالي العالمية. حيث توفر هذه الجامعات المصرية في شراكة مع جامعات إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية برامج دراسية باللغة الإنجليزية في مختلف التخصصات.

واشار إلى أن خريجي هذه الجامعات المصرية الناجحين يلتحقون بسوق العمل بسهولة، نظرًا للتعليم المتقدم والمهارات العالية التي يكتسبونها خلال فترة دراستهم، موضحا إلى أن شهادات هذه الجامعات تحظى بتقدير واحترام كبيرين في سوق العمل، مما يزيد فرص التوظيف والتقدم المهني للخريجين.

وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع الخريجون من هذه الجامعات بشبكات علاقات واسعة في الدوائر العلمية والأكاديمية والصناعية، حيث يتم توفير فرص التدريب والتوظيف من خلال هذه الشبكات، مما يزيد من فرص الاندماج في سوق العمل وتحقيق النجاح المهني.