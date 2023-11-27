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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ بتربية عين شمس: الشراكات الأجنبية فرصة لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير البرامج

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة أمل شمس أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز هذه الشراكات وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من الجامعات الإنجليزية المرموقة ،موضحة  ان  وزارة التعليم العالي  تعمل على تحسين جودة التعليم العالي في مصر وتوفير فرص تعليمية متميزة للشباب، بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم وتمكينهم من المنافسة على المستوى العالمي.

واشارت الدكتورة امل شمس ، إلى  أن الشراكة مع الجامعات الإنجليزية تعد خطوة هامة في تحقيق التطور والتحديث في التعليم العالي في مصر. وأشار إلى أن الجامعات المصرية تعمل جاهدة على توفير التعليم المتميز والمهارات اللازمة لسوق العمل، بما يساهم في رفع مستوى التنافسية للبلاد وتحقيق التنمية المستدامة.

 

وأوضحت الدكتورة امل شمس  الاستاذ  بتربية عين شمس ، الشراكات الاجنبية فرصة لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير البرامج الأكاديمية.

 

وكان قد التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، مع سكوت ماكدونالد الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني، والبروفسيور جوديث لامى نائب رئيس جامعة سوينسي للعلاقات الدولية، والبروفسيور سير انتون مسقاطيلى رئيس جامعة جلاسكو، راشيل سانديسون نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية؛ لبحث سُبل دعم التعاون التعليمي المشترك بين الجامعات المصرية والبريطانية.

وخلال اللقاء مع سكوت ماكدونالد الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني، ثمن عاشور دعم الحكومة البريطانية للتعليم العالي المصري خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن المملكة المتحدة من أهم شركاء التعليم لمصر، كما أن المجلس الثقافي البريطاني فتح أول فرع له خارج إنجلترا في مصر عام 1938.

وأشار الوزير، إلى أنه يوجد حالياً أكثر من 90 جامعة إنجليزية في شراكات بحثية وتعليمية مع جامعات مصرية، إضافة إلى أن هناك 27 جامعة إنجليزية أيضاً في شراكات برامج تعليمية عابرة للقارات مع 15 جامعة مصرية، فضلاً عن أنه منذ بداية عام 2001 هناك 2100 طالب قد بدأوا دراساتهم في المملكة المتحدة بإجمالي 4500 طالب في الوقت الحالي، إضافة إلى أن هناك 23.300 طالب مصري يدرسون شهادات بريطانية في مصر عام 2023 من خلال الشراكات مع الجامعات المصرية.

ولفت الوزير، إلى أن المجلس الثقافي البريطانى يمول 15 منحة بحثية في مجال تحديات المناخ للجامعات والمراكز البحثية مع مثيلتها في المملكة المتحدة بإجمالي 450 ألف استرليني، إضافة إلى تمويل 9 منح في مجال تمكين القيادات النسائية في التعليم العالي بإجمالى 225 ألف استرليني، فضلاً عن وجود 13 منحة في مجال التعليم العابر للقارات بإجمالي 390 ألف استرليني، و14 منحة بإجمالي 420، و5 منح بحثية خاصة بتحسين كفاءة البحث العلمي بقيمة 250 ألف استرليني، كما يدعم المجلس 10 باحثات لنيل شهادة الماجستير من المملكة المتحدة في العلوم الطبية والحياتية والهندسية والبيئية.

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