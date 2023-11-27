ظهور أول لـ حجازي ومشاركة تريزيجيه ..مواعيد مباريات اليوم بدوريات محترفينا

يشهد اليوم الإثنين، الموافق 27 نوفمبر 2023، استئناف مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

من الممكن أن يشهد اليوم عودة أحمد حجازي للمشاركة في المباريات بعد فترة غياب بسبب قطع في الرباط الصليبي.

في إطار المباريات، يحل اتحاد جدة ضيفًا على فريق أوكمك الأوزبكي في تمام السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات. يتم نقل اللقاء عبر قناة SSC Sport 1.

أما في الدوري التركي، يلتقي فريق طرابزون سبور (الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه") مع فريق سيفاس سبور، ضمن منافسات الجولة 13 من المسابقة.

الدوري الإنجليزي:

يحتضن فولهام فريق ولفرهامبتون في إطار منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

من المقرر أن يتم بث المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 في تمام الساعة العاشرة مساءً.

الدوري الإسباني:

يستضيف جيرونا نادي أتلتيك بيلباو في إطار الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

سيتم نقل اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 3 في تمام العاشرة مساءً.