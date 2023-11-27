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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

قيادي بمصر أكتوبر: منتدى شباب العالم فرصة لمراجعة المجتمع الدولي قناعاته حول السلام والإنسانية

صدى البلد

أشاد المهندس أحمد حلمي، القيادي بحزب مصر أكتوبر، بالمبادرة التي أطلقها منتدى شباب العالم بعنوان «شباب من أجل إحياء الإنسانية»، والتي دعا فيها كل نشطاء ومؤثرى العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة، مؤكدا أنها فرصة للعالم لمراجعة قناعاته ومبادئه حول السلام والإنسانية.

وأكد القيادي بحزب مصر أكتوبر، أن المبادرة تأتي فى توقيت عالمي شديد الأهمية والصعوبة، حيث سقطت فيه الأقنعة الداعية لحماية حقوق الإنسان ونبذ العنف، موضحا أن المبادرة تسهم فى إعلاء صوت السلام والتنمية خاصة فى مناطق النزاع فى مختلف أنحاء العالم.

وقال "حلمي"، إن الأزمات الإنسانية العالمية المتلاحقة التي خلفتاه النكبات وويلات الحروب، وجبت أن يكون هناك صوت يعلو فوقها ينادي بإحياء مسار السبام وتوفير حياة آمنة مستقرة لكل شعوب العالم، خاصة تلك الواقعة فى مناطق النزاع والحروب.

وأشار إلي المجازر اللا إنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل فى قطاع غزة، والتي شهدت صمت عالمي مخزي ، أكد أهمية وضرورة احياء مبادرات السلام الدائم لينعم شعوب الأرض بالاستقرار والأمان .

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