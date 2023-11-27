مصدر دبلوماسي: 40 أسيرا إسرائيليا لا تحتجزهم حماس

قال مصدر دبلوماسي لشبكة CNN الأمريكية، اليوم الإثنين، إن هناك أكثر من 40 أسيرا إسرائيليا لا تحتجزهم حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وفي وقت سابق، قال خليل الحية عضو المكتب السياسي في حماس إن الحركة بحاجة إلى وقت للبحث عن العديد من الأسرى في المنازل، ومع العائلات، والفصائل، وجمعهم معًا.

وأكد أن أعضاء كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، الذين نفذوا هجوم 7 أكتوبر المباغت، تلقوا تعليمات بعدم إيذاء المدنيين أو أسرهم.

وألقى الحية باللائمة على فصائل أخرى، قائلا إنه "بعد أن اخترق مقاتلو القسام السياج المعدني في غزة، تدفق خلفهم أعضاء من فصائل مسلحة أخرى ومدنيون أيضا"، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز."

كما أكد أن هؤلاء الأشخاص هم الذين خطفوا عشرات المدنيين ثم جروهم عبر السياج إلى غزة.