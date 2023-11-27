رئيس ألمانيا يتجول في مستوطنات غلاف غزة ويتبرع بـ 7 ملايين يورو للاحتلال

أعلن الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الإثنين، أن البرلمان الألماني سيحول مبلغ 7 ملايين يورو لإعادة بناء معرض مستوطنة باري العام في منطقة مستوطنات غلاف غزة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

جاء ذلك خلال جولة قام بها الرئيس الألماني شتاينماير، بصحبة رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوج في مستوطنة باري التي وقعت فيخا اشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس خلال هجوم "طوفان الأقصى".

وفي وقت سابق، وعد شتاينماير، بدعم بلاده الثابت لإسرائيل.

وخلال مؤتمر صحفي مع هرتسوج، قال شتاينماير: "تضامننا قائم مع إسرائيل، وهو ليس لإسرائيل كضحية للإرهاب بل إن تضامننا قائم أيضا لإسرائيل التي تدافع عن نفسها والتي تحارب تهديدا وجوديا".

وتابع شتاينماير أن إسرائيل لم تتعرض قط لجرح عميق كالذي تعرضت له في السابع من أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن إسرائيل تحارب من أجل وجودها.

وأردف: "إسرائيل لها كل الحق في أن تدافع عن نفسها وتأمين وجودها. لا ينبغي أبدا لمنظمة حماس الإرهابية أن تحقق هدفها ألا وهو محو إسرائيل، لا ينبغي لها أبدا أن تحقق هذا الهدف".