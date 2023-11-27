3 حفلات للثنائى الموسيقى النمساوى سونوما بالقاهرة والإسكندرية

يقيم المركز الثقافي النمساوى 3 حفلات بالقاهرة والاسكندرية لثنائى سونوما للفيولينة والجيتار والذى يضم الشقيقتان ميرا وسارة جريجوريتش وذلك فى الثانية والنصف بعد ظهر الاثنين 27 نوفمبر بجامعة هليوبوليس وفى الثامنة مساء الخميس 30 نوفمبر بمسرح الاوبرا الصغير وفى السابعة مساء الجمعة الاول من ديسمبر بمركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية .

وخلال الحفلات تلقى ميرا وسارة الضوء على اتجاهات موسيقية متنوعة ومختلفة حيث تعزفان ألوانا متعددة تشمل اعمالا كلاسيكية ومؤلفات فى قوالب التانجو ، الجاز والموسيقي الشعبية ، كما تقومان بعقد ورش عمل لعزف الفيولينة والجيتار لدارسى الموسيقى بجامعة حلوان .

جدير بالذكر أن الشقيقتين ميرا وسارة جريجوريتش تعلمتا الموسيقى فى سن مبكرة، ومنذ ما يزيد عن عشرين عاما تقومان بالعزف معا حيث اكتسبتا تناغما مميزا لأدائهما.