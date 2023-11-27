الوعود لم يتم تحقيقها.. بلدية غزة تكشف أكبر معضلة يواجهها القطاع

شدد رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، اليوم الاثنين، أن الأولوية الرئيسية الآن هي توزيع إمدادات المياه على البيوت؛ مشيرا إلى أن لجنة الطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة يوميا .

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قال السراج: "إننا نواجه معضلة نقص الوقود ولسنا قادرين على نقل النفايات إلى مكبها الرئيسي"؛ مؤكدا أن “الوعود التي نتلقاها يوميا لم يتم تحقيقها”.

وأضاف أن هناك أكثر من 700 ألف مواطن في مدينة غزة وشمال القطاع بحاجة ماسة للماء والغذاء والوقود؛ مشيرا إلى أنه يوما بعد يوم يتضح حجم الدمار الهائل في القطاع.

وأفاد بأن اليوم توقفت بئرا ماء مهمتان عن العمل بسبب عدم توفر الوقود.

وقبل قليل، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، اليوم الاثنين، إن مئات الجثامين لا تزال موجودة في محيط مستشفيي القدس والرنتيسي.

وقال المسؤول الفلسطيني في تصريحات إعلامية إنه حتى الآن لم يتم تلقي أي مساعدة ولم تصل أي كميات من الوقود.

وأضاف: "نحتاج إلى طواقم دفاع مدني عربية تأتي بمعداتها لمساعدتنا"؛ مشيرا إلى استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني وإصابة 4 آخرين في ‫قصف استهدفهم أثناء قيامهم بواجبهم شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وبدوره، طالب المدير العام لوزارة الصحة بغزة، بإدخال الوقود للمستشفيات في شمال القطاع كما ناشد بضرورة تأمين عودة الكوادر الطبية بحماية أممية إلى مستشفيات غزة والشمال.