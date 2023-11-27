الاحتلال ينشر صور عملياته في مستشفيات غزة.. شاهد

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، اليوم الإثنين عدة صور من عمليات الجيش الإسرائيلي البرية في قطاع غزة.

و علق هاغاري قائلا:"لمحة عن نشاطات قوات وحدة شيلداغ الخاصة: عشرات العمليات ومداهمات معقدة والعثور على أسلحة في مستشفيات قطاع غزة".

وأعلنت حركة حماس، اليوم الإثنين أن الإفراج عن الأسرى العسكريين مرتبط بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين وإنهاء الحصار.

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وأضافت حماس في نبأ عاجل :"سنبذل جهدا لتمديد الهدنة وفقا للعدد المتوفر من المحتجزين المدنيين".

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الإثنين ، ان إسرائيل تنتظر رد حـماس بشأن تمديد الهدنة ليوم إضافي مقابل إخلاء سبيل 10 محتجزين.

وكان قد قال مصدر إسرائيلي لشبكة CNN، إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، ناقش إمكانية تمديد الهدنة المؤقتة مع حماس عندما اجتمع مساء الأحد.