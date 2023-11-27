إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان استمرار الحملات المكبرة للوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي أملاك الدولة.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة الدورية للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.



إزالة التعديات

وشدد المحافظ على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعديين وذلك لحماية أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب.

ومن جانبه أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم استمرار الحملات المكبرة والتى أسفرت عن تنفيذ 7 قرارات إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بقرية الحجز بحرى بإجمالى مساحات ألف و750 م2.

وأشار إلى أن الحملات شارك فيها مسئولى الإدارة الزراعية وقوات من مركز الشرطة ، بالإضافة إلى رئيس الوحدة القروية والعمال والفنيين المدعمين باللوادر وسيارات النقل الثقيل.

وفى نفس السياق أوضح شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بأنه بناءاً على تكليفات المحافظ تم تنظيم حملة مكبرة إستهدفت تنفيذ 7 قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية بمجلس قروى المنشية ، وذلك بمساحة إجمالية ألف و 50 م2 .

جهود

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين.

فيما أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه.

وأكد أن تنظيم المنتدى بأسوان يتواكب معه الاحتفال بمرور 20 عاماً على اتفاقية اليونسكو للحفاظ على التراث الغير مادى بما يعزز الهوية وبناء المجتمعات ، وتحقيق الدعم الاقتصادي والاجتماعي لسيدات أسوان العاملات فى مجال الحرف التراثية ، ولاسيما أننا نتابع عن كسب اهتمام محافظة أسوان بتمكين المرأة ، والحرص على تمثيل المرأة الأسوانية فى المعارض والفعاليات المحلية والدولية ، وبالتالي رفع قدرات النساء والفتيات اللاتى تعمل فى مجالات الحرف اليدوية والإبداعية.