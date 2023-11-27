انطلاق مسابقة «الشباب يتحاور» بالمدرسة الألمانية الدولية بالغردقة

شهد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الإثنين، مسابقة المناظرات بين المدارس الألمانية، التي نُفذت باللغتين العربية والألمانية بعنوان (الشباب يتحاور ).

وحضر فعاليات المسابقة مصطفى عبده، وكيل المديرية، ومحمود عامر، مدير إدارة الغردقة التعليمية، وأسماء حنيدق، مسئول التعليم الخاص، ووائل بكر عبد الحليم، إدارة دعم اللامركزية، وحسام الدين محمد، المدير المصري للمدرسة الألمانية الدولية.

يُذكر أن هذه المسابقة تتم بحضور عدد من طلاب جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، ودولة كينيا لمدة 3 أيام بمقر المدرسة الألمانية الدولية بالغردقة.