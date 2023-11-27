مساعد وزير الخارجية الأسبق: مؤشرات على تمديد الهدنة في غزة.. فيديو

قال حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق،إن اليوم هو الرابع و الأخير في إتفاق الهدنة في غزة، مؤكداً أن مصرو قطر بالتعاون مع الإدارة الأمريكية نجحتا في التوصل لـ الهدنة.

مصر و قطر أعربوا عن أمالهم في إمداد الهدنة في غزة



وأضاف حسين هريدي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر و قطر و الولايات المتحدة الأمريكية، أعربوا عن أمالهم في إمداد الهدنة في غزة، لافتاً إلى أن هناك مؤشرات بإمداد الهدنة في غزة للإفراج عن المزيد من الرهائن الإسرائيلية و الأسرى الفلسطنين.



وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى، أن التعاون المكثف بين القاهرة و الدوحة، مثال على فوائد على التضامن العربي لتحقيق المصالح العربيه.