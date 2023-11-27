الهلال الأحمر الفلسطيني: نعمل على إخلاء المستشفيات المتوقفة في غزة

قال الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريحات إعلامية، اليوم الإثنين:" نعمل على إخلاء المستشفيات التي خرجت عن الخدمة في غزة ".

وأعلنت حركة حماس، اليوم الإثنين أن الإفراج عن الأسرى العسكريين مرتبط بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين وإنهاء الحصار.

وأضافت حماس في نبأ عاجل :"سنبذل جهدا لتمديد الهدنة وفقا للعدد المتوفر من المحتجزين المدنيين".

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وقالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الإثنين ، إن إسرائيل تنتظر رد حـماس بشأن تمديد الهدنة ليوم إضافي مقابل إخلاء سبيل 10 محتجزين.

وكان قد قال مصدر إسرائيلي لشبكة CNN، إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، ناقش إمكانية تمديد الهدنة المؤقتة مع حماس عندما اجتمع مساء الأحد.