تعليمات عاجلة من حقوق عين شمس بشأن سداد المصروفات الدراسية

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، أنه يجب علي الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية في الفرق الأربعة بالقسم المصري الفرنسي سرعة سدادها ، وذلك تجنبا لوقف قيدهم .

وشددت كلية الحقوق جامعة عين شمس علي سرعة دفع المصروفات الدراسية في موعد اقصاه 1 ديسمبر 2023 .

وعقد مركز حقوق عين شمس للتحكيم صباح اليوم ندوة عامة عن كيفية تفعيل دور المركز فى مباشرة اختصاصاته وفقا للائحة إنشائه، وعلى ضوء أحكام قانون التحكيم المصرى رقم 27لسنة 1994.

وتعددت المحاور التى دارت حولها الندوة، حيث استعرض الأستاذ الدكتور محمد صافى ، عميد الكلية، تاريخ إنشاء مركز حقوق عين شمس للتحكيم واختصاصاته حسب قرار انشائه، ثم عرض الأستاذ الدكتور ناجى عبد المؤمن، أستاذ القانون التجارى وعميد الكلية السابق، للتجربة المصرية فى مجال التحكيم، وعرض الأستاذ الدكتور سيد أحمد محمود، أستاذ قانون المرافعات ووكيل الكلية الأسبق، مطولا لاختصاص المركز الأصيل بالفصل فى المنازعات وعدم وجود عوائق قانونية تحول دون مباشرته لهذا الاختصاص، وعرض المستشار أحمد عبد العظيم ، نائب رئيس مجلس الدولة، لموقف القانون المقارن من عملية الترخيص لمراكز التحكيم، واختتمت محاور الندوة بمحاضرة الأستاذ الدكتور محمود لطفى، رئيس قسم القانون الدولى الخاص، عن التعديلات المتلاحقة فى قانون اليونيسترال النموذج ومدى إمكانية استفادة القانون المصرى منها، وأدار الجلسة الأولى للندوة الأستاذ الدكتور حسام الاهوانى. أستاذ القانون المدنى والعميد الأسبق للكلية، بينما أدار الجلسة الثانية الأستاذ الدكتور حمدى عبد الرحمن، أستاذ القانون المدنى والعميد الأسبق لكلية الحقوق.