مجلس الأمن القومى الأمريكي: حماس لا تسيطر على جميع الرهائن وهناك جماعات أخرى

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لـشبكة "إي بي سي": أن حماس لا تسيطر على جميع الرهائن بل هناك جماعات أخرى تحتجز بعضهم.

وأعلنت حركة حماس، اليوم الإثنين ان الإفراج عن الأسرى العسكريين مرتبط بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين وإنهاء الحصار.

وأضافت حماس :"سنبذل جهدا لتمديد الهدنة وفقا للعدد المتوفر من المحتجزين المدنيين".

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الإثنين ، ان إسرائيل تنتظر رد حـماس بشأن تمديد الهدنة ليوم إضافي مقابل إخلاء سبيل 10 محتجزين.

وقال مصدر إسرائيلي لشبكة CNN، إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، ناقش إمكانية تمديد الهدنة المؤقتة مع حماس عندما اجتمع مساء الأحد.