مجلس الدولة يستقبل ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بدايةً من 2 ديسمبر

أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، عن قبول دفعة تعينات جديدة لخريجي دفعة 2023، من خريجى الحقوق والشريعة القانون والشرطة.



وحددت المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة بأن لا يقل التقديرعن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 30 عام وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.



وتم سحب الملفات من يوم 11 نوفمبر، حتي يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر الجاري ، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتي 10 ديسمبر 2023.



-شروط التعيين بمجلس الدولة.



-مسموح لجميع الجنسين للذكور والإناث.



-لا يقل التقدير عن جيد.



-عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عاما.



-عدم السقوط من الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.



-توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.



-دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.



-مقر مجلس الدولة في الدقي في 3 شارع عصام الدالي، ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

