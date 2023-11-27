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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

صدى البلد

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من حسين محمد حسين محامي وعضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، والمطالبة بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال صفة مرتضي منصور من رئاسة نادى الزمالك وكذلك مجلس الإدارة، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

اختصمت الدعوي وزير الشباب والرياضة وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وحملت رقم ٤٠٤٣٠ لسنة ٧٧ قضائية.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن إعلان زوال عضوية رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك طبقا لنص المادة ٤١ من اللائحة الاسترشادية وكذلك سقوط عضوية أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك وفقا لنص المادة ٤٢ من اللائحة الاسترشادية لارتكابهم مخالفات إدارية وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

مرتضى منصور نادي الزمالك الزمالك إداري

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