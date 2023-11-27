منتخب تنس الطاولة للناشئات تحت 19 سنة يودع بطولة العالم من الدور الربع النهائي

ودع منتخب مصر لناشئات تنس الطاولة تحت 19 سنة بطولة العالم المقامة حاليا بسلوفينيا بمنافسات الفرق ناشئات تحت 19 سنة من الدور الربع النهائى.



جاء ذلك عقب خسارة المنتخب الوطنى اليوم /الاثنين/ بصعوبة أمام نظيره الهندى 2-3.



حيث فازت هنا جودة على لاعبة من الهند 3-0 بنتائج اشواط 11-6 و11-4 و11-4 وخسرت فريدة بدوى 0-3 بنتائج اشواط 7-11 و12-14 و3-11 ومريم يونس بنفس النتيجة بنتائج اشواط 4-11 و10-12 و6-11، وعادلت هنا جودة النتيجة، حيث فازت مرة أخرى 3-0 فى المباراة الرابعة بنتائج اشواط 11-5 و11-9 و11-5 وخسرت فريدة بدوى فى المباراة الخامسة والفاصلة 1-3بنتائج اشواط 8-11 و11-7 و6-11 و8-11 .



وتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الربع النهائي بالبطولة عقب فوزه أمس /الأحد/ على أصحاب الأرض "منتخب سلوفينيا" 3-1 بالدور الأول "الـ16".



وفي منافسات الفرق ناشئات تحت 15 سنة …ودع المنتخب الوطنى المنافسات أمس من الدور الاول "الـ16" عقب الخسارة أمام ألمانيا 0-3.



وتقام البطولة بسلوفينيا خلال الفترة من 26 من شهر نوفمبر الجارى وحتى 3 من شهر ديسمبر المقبل.



كما تقام خلال الايام المقبلة بالبطولة منافسات الفردى والزوجي والزوجي المختلط، حيث تواجه هنا جودة لاعبة من ألمانيا ومريم يونس أمام لاعبة من الهند بالدور الأول "الـ32 " بمنافسات فردى الناشئات تحت 19 سنة ..وفى منافسات زوجي الناشئات تحت 19 سنة تواجه هنا جودة رفقة لاعبة من رومانيا زوجي بلجيكي وألماني ومريم يونس رفقة لاعبة من استراليا ثنائي ألماني وويلزي، وذلك بالدور الأول "الـ16"، وفى منافسات الزوجي المختلط تحت 19 سنة تواجه هنا جودة رفقة لاعب من كازاخستان ثنائى سلوفينيا ومريم يونس رفقة لاعب من نيجيريا ثنائي من هونج كونج وذلك بالدور الأول "الـ32".



وفي منافسات فردى الناشئات تحت 15 سنة، تواجه اللاعبة حبيبة الباسومي لاعبة من الهند بالدور الاول "الـ32 " وفي منافسات زوجي الناشئات تحت 15 سنة تواجه نفس اللاعبة رفقة لاعبة من الجزائر امام ثنائى كورى بالدور الأول "الـ16" ورفقة لاعب من نيجيريا أمام ثنائي هندي وبولندي بالدور الأول "الـ32" بمنافسات الزوجي المختلط تحت 15 سنة.

