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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| صدمة وحزن في جنازة طارق عبد العزيز.. تعرف على موعد عزاء الفنان

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

صدمة وحزن.. نجوم الفن فى جنازة طارق عبد العزيز .. صور

انتهت صلاة الجنازة على الفنان طارق عبد العزيز وحرص حرص عدد كبير من نجوم الفن ، على تشييع الجثمان ومنهم الفنان محمد هنيدى وإياد نصار وشريف منير والفنان محمد رياض وفتوح أحمد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على صفحات التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عقب وفاة الفنان طارق عبد العزيز، والذي وافته المنية مساء أمس الأحد أثناء تصويره أحد مشاهد مسلسله الجديد "بقينا اتنين مع شريف منير ورانيا يوسف.

 

تعرف على موعد عزاء الفنان طارق عبد العزيز

يقام عزاء الفنان طارق عبد العزيز غدًا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الرزاق.

انتهت صلاة الجنازة على الفنان طارق عبد العزيز وحرص حرص عدد كبير من نجوم الفن ، على تشييع الجثمان ومنهم الفنان محمد هنيدى وإياد نصار وشريف منير والفنان محمد رياض وفتوح أحمد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

أعرب الفنان الشاب محمود ياسين جونيورعن سعادته بالنجاح الكبير الذى حققته حكاية "عيشها بفرحة" إحدى حكايات مسلسل “ 55 مشكلة حب".

وقال محمود ياسين جونيور: شخصية "جلال" من أكثر الشخصيات المؤثرة في حياة "يسر" ، وبتحمل رسالة توعوية لمساعدة الآخرين.

وعن الشبه بينه وبين شخصية جلال أوضح محمود ياسين جونيور: "شخصيتى هادية مثل جلال ولكن مش رومانسية".

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