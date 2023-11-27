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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث ميكروباص ديرمواس بالمنيا

حادث مروري بصحراوي
حادث مروري بصحراوي ديرمواس

ننشر أسماء المتوفين والمصابين بعد التعرف على أسماء 7 متوفين في حادث تصادم سيارة نقل واخري ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ديرمواس جنوب المنيا والذي أسفر عن مصرع 14 شخصا وإصابة اثنين أخرين تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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فقد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين إحداهما نقل والأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية تل بني عمران بمركز ديرمواس جنوب المحافظة.

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ديرمواس إلى موقع الحادث تبين وفاة 14 شخصا وإصابة 2 آخرين بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

تسبب الحادث في مصرع 14 شخصًا وهم وجدي. ص. ب 32 سنة ومؤمن. ع. ع 40 سنة يقيم أسيوط وخليل. ص. ب 55 سنة ومي. ح. م 28 سنة وإبراهيم. م. س 42 سنة وأحمد. م. ح 35 سنة يقيمون يمركز ملوي ومحمد. ن. م 17 سنة وعصام. س. ع 46 سنة وسماح. م. ح 32 سنه ومصطفى. ج. ع 29 سنة وداليا. ب. ح 45 سنة ومحمد. ف. ع 46 سنة ونادية. ا. ح 68 سنة ورقية. ا. ع 43 سنة

وإصابة 2 آخرون وهم: هاني. ح. ف 49 سنة بسحجات وكدمات يقيم سوهاج سائق السيارة النقل ورودي. ع. س 12 سنة تقيم ملوي باشتباه من بعد الارتجاج


تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي للعلاج، كما تم التحفظ علي الجثامين بمشرحة مستشفى ملوي ودير مواس والسيارتين تحت تصرف النيابة

وأمر المحامي العام لنيابات جنوب المنيا بالتصريح بدفن الضحايا عقب إعداد تقرير مفتش الصحة، والتعرف عليهم من أهليتهم كما شمل القرار التحفظ على السيارتين وسائق السيارة النقل وتكليف الأجهزة الأمنية بالتحري عن الواقعة وكلف المحامي العام لنيابات جنوب المنيا فريق فني لمعاينة الحادث وتحديد أسباب والتلفيات بكل سيارة.

وفى سياق متصل نعى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أسر ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوى الشرقى قبلى نقطة إسعاف تل بنى عمران الذى أسفر عن 14 حالة وفاة و إصابة اثنين أخرين داعيا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بالرحمة والمغفرة ويلهم ذويهم الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل للمصابين .

وفور وقوع الحادث أصدر المحافظ توجيهاته للواء دكتور محمد عقل السكرتير المساعد للمحافظة بتفقد حالة المصابين والتأكد من توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين لاستكمال العلاج و تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى موجها وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بصرف الإعانات العاجلة لأسر المتوفين والمصابين .
 

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