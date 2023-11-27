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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عروض محلية تتنافس مع الأهلي لضم نجم فيوتشر

صدى البلد

اعلن احمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن عروض محلية لنجم فيوتشر .أحمد عاطف بخلاف عرض الاهلي .

و كتب احمد حسن عبر فيسبوك: خاص..أحمد عاطف يتلقى عروض محليه أخرى بخلاف عرض الأهلي لضمه في يناير المقبل.

 

وكان قد أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن رحيل أحمد عاطف مهاجم فريق مودرن فيوتشر إلي الأهلي في يناير.

 

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: "أحمد عاطف يعقد جلسة مع إدارة مودرن فيوتشر خلال ساعات لطلب الرحيل إلى الأهلي في يناير".

 

وأكد أحمد عاطف مهاجم فريق مودرن فيوتشر استعداد الفريق لمواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية غداً.

 

وتابع عاطف خلال مؤتمر المباراة الفني: مجموعة قوية تضم فرق قوية، في كامل تركيزنا، لم نكن في أفضل شكل في آخربطولة.

 

وأضاف: نريد أن نستغل أن مباراة الغد على أرضنا، حافز كبير لنا، ولا بديل أمامنا سوى الفوز.

 

واكد: درسنا المنافس جيداً ودرسنا نقاط الضعف، وجاهزين للمباراة، إعتادنا مثل تلك المواجهات.

 

وتابع: لا يوجد فريق سهل، وصوله لتلك الدور يؤكد ذلك، نحترم سوبر سبورت، وبالتأكيد أتمنى ان احصد لقب هداف البطولة.

أحمد حسن فيوتشر - الأهلي احمد عاطف

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