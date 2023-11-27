محافظ جنوب سيناء: استعداد الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ الكامل لتلقي البلاغات

أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة الاستعداد الكامل لتلقي بلاغات لأية أحداث طارئة وسرعة التعامل معها، مشيرا إلى رفع درجة استعداد الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة لتلقي البلاغات والتعامل معها.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم /الاثنين/ للشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بطور سيناء؛ لمتابعة أعمال الشبكة.



وقال المحافظ إن الشبكة تقوم بربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة بكل مدينة؛ لتتلقى بلاغات الطوارئ بأنواعها من المواطنين والتعامل السريع معها؛ لتفادي تفاقم الأزمات.



وأضاف أن الشبكة تعد نقلة كبيرة وإنجازًا لجنوب سيناء في التعامل مع الأزمات والطوارئ، وذلك من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.