إعلامي شهير يوجه رسالة مهمة لـ الأهلي بسبب عبد المنعم

علق الاعلامي اسلام صادق علي رسالة محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب اسلام صادق : تفتكروا هو مش متقدر ليه🤔

وأثار محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، الجدل برسالة غامضة نشرها على إنستجرام.

يأتي ذلك في وقت يسعى فيه النادي لتجديد عقد اللاعب لمنعه من قبول العروض الواردة له.

وحسبما أشارت التقارير الصحفية، فإن عبد المنعم لايريد التجديد ويصر علي الاحتراف بعد تلقيه عروض من الدوري الألماني.

وكتب عبد المنعم عبر انستجرام، قال عبد المنعم: "حلمك اسمك فيه، خليك وراه، لا تترك للآخرين الفرصة للتقدير، واصمد لأن الله يرى جهدك وتضحياتك".