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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجامعة العربية تعرب عن قلقها البالغ تجاه الفيضانات الهائلة في الصومال

الفيضانات الهائلة
الفيضانات الهائلة التي تشهدها جمهورية الصومال الفيدرالية

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن قلقها البالغ تجاه الفيضانات الهائلة التي تشهدها جمهورية الصومال الفيدرالية وإعلان الحكومة الصومالية حالة الطوارئ في البلاد بعد تعرض البلاد لظاهرتين مناخيتين هما ظاهرة "إل نينو" وظاهرة ثنائية قطب المحيط الهندي" والتي تحدث مرة واحدة كل قرن، وفقاً لما أفادته به الأمم المتحدة.


وحذرت الأمانة العامة - في بيان صادر اليوم /الاثنين/ - من خطورة الوضع الإنساني الناتج عن هاتين الظاهرتين الطبيعيتين، حيث أودتا بحياة عشرات الأشخاص وأدتا إلى نزوح حوالي 700 ألف شخص من مناطقهم ومنازلهم وتسببتا بأضرار جسيمة في البنى التحتية؛ مشيرة إلى أن الوضع ينذر بإمكانية وقوع المزيد من الأضرار البشرية والمادية في ظل انهيار شبه كامل للاقتصاد وللبنى التحتية الطبية.


ودعت الجامعة العربية جميع دولها الأعضاء والمنظمات العربية والدولية المعنية إلى ضرورة التنسيق مع الحكومة الصومالية للمساعدة في مواجهة تداعيات هذه الكارثة وتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الصومالي العزيز لتجنب تدهور أكبر في الأوضاع المعيشية والإنسانية والاقتصادية.


ولفتت الجامعة العربية إلى أنها كانت قد عقدت برئاسة الأمين العام مؤتمرا رفيع المستوى لدعم قدرة الصومال على التكيف مع تغير المناخ والكوارث الطبيعية.. كما أصدر مجلس وزراء المياه العرب الأسبوع الماضي قراراً بشأن مساعدة الصومال في مواجهة كارثة الفيضانات.


وأكدت جامعة الدول العربية التزامها الكامل بمواصلة دورها الداعم للصومال قيادة وحكومة وشعباً ومساندته في مسيرته الديمقراطية ووحدته الوطنية وفي كل ما من شأنه أن يلبي طموحات وتطلعات أبنائه. 
 

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