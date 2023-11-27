قانون أوروبي جديد يهدد بتدمير مئات آلاف الأطنان من القهوة

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أنه يمكن تدمير مئات الآلاف من الأطنان من القهوة والكاكاو المخزنة في المستودعات في الاتحاد الأوروبي بسبب قوانين حماية الغابات.

وأوضحت “فايننشال تايمز”، أن "مئات الآلاف من الأطنان من القهوة والكاكاو المخزنة في المستودعات في الاتحاد الأوروبي قد يتم تدميرها".

وأضافت أن “قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات دخل حيز التنفيذ في يونيو 2023”.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء بافاريا، ماركوس سويدر، إن ألمانيا اليوم تمر بأزمة دولة حادة بسبب مشاكل الميزانية.

وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جنتيلوني، إن عشر دول في الاتحاد الأوروبي ستشهد ركودًا اقتصاديًا في عام 2023.