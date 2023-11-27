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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قانون أوروبي جديد يهدد بتدمير مئات آلاف الأطنان من القهوة

القهوة
القهوة

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أنه يمكن تدمير مئات الآلاف من الأطنان من القهوة والكاكاو المخزنة في المستودعات في الاتحاد الأوروبي بسبب قوانين حماية الغابات.

وأوضحت “فايننشال تايمز”، أن "مئات الآلاف من الأطنان من القهوة والكاكاو المخزنة في المستودعات في الاتحاد الأوروبي قد يتم تدميرها".

وأضافت أن “قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات دخل حيز التنفيذ في يونيو 2023”.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء بافاريا، ماركوس سويدر، إن ألمانيا اليوم تمر بأزمة دولة حادة بسبب مشاكل الميزانية.

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وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جنتيلوني، إن عشر دول في الاتحاد الأوروبي ستشهد ركودًا اقتصاديًا في عام 2023.

القهوة الكاكاو الاتحاد الأوروبي

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