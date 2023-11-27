سارة عصام تترشح لجائزة أفضل لاعبة بكأس الاتحاد الإنجليزي

رشح كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات سارة عصام، عبر صفحته على منصة “اكس”، لاعبة منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، والمحترفة في صفوف رجبي بورو الإنجليزي، لجائزة أفضل لاعبة في الجولة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونجحت سارة عصام مع فريق رجبي برو الإنجليزي، في تسجيل هدف بالجولة الأولى من البطولة، وهاتريك في الجولة الثانية.



من ناحية أخرى، تمنى فريق رجبى بورو - عبر حسابه على الفيس بوك - التوفيق للاعبته سارة عصام التي انضمت إلى قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال ذهابا وإيابا بالدور الثاني والأخير بتصفيات كأس الأمم الأفريقية "المغرب 2024".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني مضيفه السنغالي يوم 30 نوفمبر الجاري على ملعب استاد لات ديور بالسنغال، على أن تقام مباراة العودة يوم 5 من شهر ديسمبر المقبل على ملعب استاد السلام بالقاهرة.