محافظ جنوب سيناء يصدق على 254 قرارا للتصالح في مخالفات البناء

صدق محافظ جنوب سيناء ، الدكتور خالد فوده ، اليوم الاثنين، على 254 قرارا للتصالح علي مخالفات البناء لأهالي مدن طور سيناء، ورأس سدر ، وابوزنيمة’ " نموذج 10"، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية .



وذكرت المحافظة في بيان صادر اليوم /الاثنين / أنه جاء ذلك عقب إطلاع المحافظ على تقارير رؤساء تلك المدن بهذا الشأن ، وذلك بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء.



وأوضح البيان أنه تم التصديق علي 62 قرارا لأهالي مدينة طور سيناء ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح 514 قرارا لأهالي المدينة ، و170 قرارا لمدينة رأس سدر ليصبح إجمالي قرارات التصالح 661 قرارا لأهالي المدينة، و 22 قرارا لمدينة ابوزنيمة ليصبح إجمالي قرارات التصالح لأهالي المدينة 165 قرارا .



ووجه المحافظ ، بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن.