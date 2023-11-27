القاضية ممكن.. الأهلي يحتفل بذكرى تحقيق اللقب التاسع لدوري أبطال أفريقيا

احتفل الحساب الرسمي للنادي الأهلي على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بفوزة باللقب التاسع لدوري أبطال أفريقيا في مثل هذا اليوم عام 2020 .

وكتب الحساب الرسمي للأهلي :" في مثل هذا اليوم عام 2020 .. اهتزت القاهرة وكانت التاسعة بتوقيت الأهلي ".

وكان الأهلي قد توج بلقبه التاسع لدوري الأبطال بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 2-1 في مباراة عرفت " بالقاضية ممكن ".

وتقدم الأهلي بهدف من عمرو السولية وتعادل الزمالك عن طريق محمود عبد الرازق شيكابالا قبل أن يسجل الأهلي الهدف القاتل فى الدقيقة 85 عن طريق محمد مجدى أفشة .