برلمانيون عن مشروعات إحياء القاهرة التاريخية.. نواب: الرئيس السيسي يهدف لإعادة الشكل الحضاري المعروف عن مصر

برلمانيون عن مشروعات إحياء القاهرة التاريخية:

خطوة تستهدف إعادة المظهر الحضاري

مصر تمتلك أماكن تاريخية وتراثية كبيرة تحتاج للاهتمام

تساهم فى إظهار مصر بشكل جيد يبهر العالم

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، مؤكدين أن مصر تمتلك أماكن تاريخية وتراثية كبيرة تحتاج للاهتمام بها من أجل جذب مزيد من السائحين إليها من خلال التسويق لهذه المناطق بعد تطويرها وإعطائها اللمسات الجمالية.

قالت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن مشروعات إحياء القاهرة التاريخية تستهدف اعادة المظهر الجمالي لها مره اخرى لافتة الى أن هذه المشاريع تأتي استكمالا لما بدأته الدولة في إصلاح البنية التحتية وبناء المدن الجديدة وغيرها".

أيدت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، متابعة الرئيس السيسي للموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بتطوير الأحياء بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، قائلة:" هذه المشاريع تأتي استكمالا لما بدأته الدولة في إصلاح البنية التحتية وبناء المدن الجديدة وغيرها".

وأوضحت "العسيلي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تطوير العشوائيات وبناء مدن جديدة وبناء الكباري في المناطق الأكثر ازدحامًا كان لها الأولوية في إعادة الشكل الحضاري لمصر وكانت بمثابة تمهيد لذلك، مشيرة إلى أن عمليات تطوير ت للدولة والتي تهدف لإعادة الجمال الطبيعي لمصر وإظهار مصر بشكل جيد يبهر العالم.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك أماكن تاريخية وتراثية كبيرة تحتاج للاهتمام بها من أجل جذب مزيد من السائحين إليها من خلال التسويق لهذه المناطق بعد تطويرها وإعطائها اللمسات الجمالية، قائلة:"الرئيس السيسي يهدف لإعادة الشكل الحضاري المعروف عن مصر وهي من المبادرات الرائعة ونتمنى أن تصل لكافة المحافظات المصرية وذلك لأن كل محافظة لديها ما يميزها".

وبدوره قال يسري المغازى عضو مجلس النواب، إن استمرار أعمال التطوير بالقاهرة التاريخية والعديد من المناطق بالعاصمة، يؤكد على العمل الدائم لتغيير شكل القاهرة، والعودة لوجهها الحضاري وإزالة العشوائيات والغبار عنها.

واكد “المغازي” لـ صدي البلد، أن أعمال تطوير القاهرة التاريخية، ذات قيمة حضارية وإبداعية جمالية في قلب القاهرة، تشهد لحكم الرئيس السيسي بالتميز والعمل على استعادة الوجه الحضاري للوطن، مشيدا باعمال التطوير لحدائق الفسطاط، ومتابعة موقف الإزالات بالمنطقة، حيث يتضمن المشروع، إزالة العديد من المناطق العشوائية غير المخططة، لتنفيذ مشروع حضاري متكامل، يحقق مقاصد سياحية وترفيهية، وتثقيفية، في قلب العاصمة القاهرة ووسط مناطقها التاريخية والأثرية ذات الطابع الحضاري المميز.

ولفت عضو مجلس النواب إلى مشروع تطوير جامع عمرو بن العاص، والذي يتم على مساحة 12 الف م2، وسيضم 4 حوائط زراعة متدرجة، و 3 نوافير، و 12 حوض زراعة، و 174 حوض نخيل، وهو مشروع تطوير ضخم لتحفة معماري وإسلامية أصيلة في قلب القاهرة منذ دخول الإسلام.

وبدورها، أشادت النائبة عبير نصار عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بجهود الحكومة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ خطة تطوير مناطق القاهرة التاريخية والإسلامية.

وقالت “نصار” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنها كانت فى صدد تقديم طلب احاطة بشأن ترميم واصلاح وتطوير منطقة القاهرة الفاطمية ولكن بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الامر جعلها تتراجع فاعمال التطوير ظهرت جليا، مؤكدة على ضرورة اكمال هذه التطورات في المنطقة مما لها اهمية كبرى فى الحفاظ على الحضارة الاسلامية وجذب السائحين اليها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، اليوم؛ مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الصندوق، وموقف ما يتم تنفيذه من مشروعات.

واستعرض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، موضحاً أن مناطق التطوير وإعادة الإحياء تتضمن المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم بأمر الله، التي تشهد تنفيذ عدد من تدخلات الأحياء العمراني، ومن ذلك تطوير واجهات المباني بما يتناسب مع الطابع العمراني للقاهرة التاريخية، وترميم وإعادة توظيف المباني الأثرية المسجلة، وكذا الترميم الشامل للمباني غير المسجلة ذات القيمة وإعادة توظيفها، وإحياء الفراغات العمرانية التاريخية، لافتاً في هذا الصدد إلى الموقف التنفيذي لفندق الشوربجي، وما تم من إجراءات لتشغيله من خلال احدي الشركات العالمية المتخصصة.

كما تم تناول الموقف التنفيذي لأعمال التطوير وإعادة الإحياء بمناطق درب اللبانة، وباب زويلة وحارة الروم، وخطة الاستخدام التكيفي لمركز قصبة رضوان التراثي، وما تتضمنه من مركز زوار بزاوية فرج بن برقوق، وسوق الخيامية، وورش حرفية للخيامية، ومطعم وكافيتريا، وقاعة متعددة الأغراض.

كما استعرض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الصناعات الحرفية بمحور جيهان السادات، وما يتضمنه من مباني الإسكان البديل، والمباني الحرفية (البديلة لشاغلي ورش القاهرة التاريخية).

وتطرق المهندس خالد صديق، خلال الاجتماع، إلى الموقف التنفيذي لمشروع تلال "الفسطاط رزيدنس"، مستعرضًا مخطط الموقع العام للمشروع، والتصاميم المقترحة للأبراج، موضحًا أنه من المقرر أن يتضمن الجزء الأول M1 من مناطق المشروع 4 عمارات، والجزء الثاني M2، 5 عمارات، والجزء الثالث M3، برج إداري وآخر تجاري، في حين أن الجزء الربع B4 يتضمن 10 عمارات، والجزء الخامس B5 يتضمن 13 عمارة، بإجمالي عدد وحدات سكنية 1412 وحدة، وإجمالي مسطح للوحدات التجارية والإدارية يصل إلى 44088 م2.

واستعرض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية الموقف التنفيذي لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، مشيراً إلى ان المرحلة العاجلة منه، يتم تنفيذها في 23 موقعاً، بـ 13 محافظة، بإجمالي 61 ألف وحدة سكنية، حيث يصل معدل التنفيذ إلى نحو 95%، لافتا إلى الموقف التفصيلي لسير العمل بكل موقع، بالمحافظات المستهدفة ضمن هذه المرحلة، لمختلف أنواع الإسكان التي يشملها المشروع، وكذا موقف توصيل شبكات المرافق الخارجية بتلك المشروعات.

ولفت "صديق"، في هذا الصدد، إلى أبرز الملامح الخاصة بخطة تسويق مشروع "داره" للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والمقرر بدء طرحه خلال شهر ديسمبر 2023، حيث أوضح أن هناك خطة تسويقية تستهدف السوق المحلية والإقليمية، من خلال هوية بصرية جاذبة للعملاء المستهدفين، والتوسع في استخدام كافة منصات "السوشيال ميديا" لتحقيق الانتشار المطلوب.

واستعرض المهندس خالد صديق، الموقف التنفيذي لمشروع حدائق الفسطاط، ونسب الإنجاز الفعلية لمختلف مكوناته، التي حققت معدلات متقدمة، وكذا الأعمال المتبقية في كل مُكون، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص بما في ذلك الأرضيات وأحواض الزراعة والنخيل والبوابات والنافورة الرئيسية والتراسات والنصب التذكاري.

كما يتم تنفيذ جانب من منطقتي الوادي والتلال، بما يشمل أعمال الزراعات وتنفيذ الشبكات، إلى جانب استكمال أعمال الزراعات بالمناطق الثقافية، واتمام واجهات المباني بمنطقة الأسواق، وتنفيذ أعمال البوابات بعدد 4 بوابات، والأسوار التي تمتد بطول 4900م، بالإضافة إلى استكمال الاعمال في منطقة القصبة، والحدائق التراثية، ومنطقة النهر، ومنطقة المغامرة، وتم خلال الاجتماع، استعراض موقف تنفيذ البنية التحتية للمشروع.

كما تناول المهندس خالد صديق، خلال الاجتماع، مستجدات حصر الأراضي غير المستغلة بكورنيش النيل بمحافظتى القاهرة والجيزة، والمقترحات التي من شأنها التعامل مع هذه الأراضي، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها، والحفاظ على الشكل الحضاري بالعاصمة.