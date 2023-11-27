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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية الأوقاف بالإسماعيلية تواصل نشاطاتها الدعوية خلال شهر نوفمبر الجاري

خلال اللقاء
خلال اللقاء

قامت مديرية أوقاف الإسماعيلية تحت رعاية وزير الأوقاف، ومحافظ الإسماعيلية، خلال شهر نوفمبر الجاري، بمواصلة نشاطاتها الدعوية المختلفة، حيث نفذت برنامج اللقاءات التثقيفية بالمدارس التعليمية الآتية (مدرسة التل الكبير الرسمية للغات، مدرسة أحمد عرابي الرسمية للغات، ومدرسة الضبعية بمركز ومدينة فايد)، وذلك بهدف نشر الفكر الوسطي المعتدل ونشر الثقافة والأخلاق وتربية النشء.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة لنشر صحيح الدين الإسلامي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته، والتخلص من الكذب والشائعات التي تضر الوطن من خلال عقد المحاضرات التوعوية وإلقاء الدروس وتنفيذ القوافل الدعوية والملتقيات الفكرية والمحاضرات.

 

كما تم عقد مقرأة السادة الأئمة بمركز ومدينة القنطرة شرق، بحضور مدير مديرية الأوقاف، مدير عام الدعوة بالمديرية، ومدير إدارة القنطرة شرق، وذلك في إطار فعاليات القافلة الدعوية.

وفي سياق متصل، تم إطلاق فعاليات اللقاء الثاني من برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات الإسماعيلية بقاعة مناسبات مسجد (الشهداء)؛ والذي بدوره يساهم في بناء إمام مثقف واعٍ قادر على توظيف الدين في كافة الأمور الحياتية التي تخدم أبناء وطنه، ولرفع الوعي بإنجازات الدولة المصرية والطريق إلى المستقبل ونشر الفكر الوسطى المستنير.

يأتي ذلك تأكيدًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالاهتمام بعقد الندوات الدينية وعمل القوافل الدعوية، وتيسير عملها وتقديم كل سُبل الدعم من أجل خدمة المواطنين وتثقيفهم بأمور دينهم ودنياهم.

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