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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتحاد شباب الخارج: رابطة سيدات الجالية بدولة قطر تدعم الرئيس السيسي

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

واصل الدكتور محمود حسين ،رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، لقاءاته مع أعضاء الجالية المصرية  بدولة قطر ،وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها  للدوحة لحث أبناء المصريين بالخارج علي المشاركة في انتخابات الرئاسة والتصويت لصالح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.


وعقد رئيس الاتحاد ، اجتماعا مع عدد  من رموز رابطة السيدات المصريات بقطر واللاتي تدعمن  بشدة  الرئيس  عبدالفتاح السيسي ، حيث تناول اللقاء انجازات الرئيس في ملف تمكين المرأة .

وقال الدكتور محمود حسين ، خلال الاجتماع إن المرأة المصرية تعيش أزهي عصور التمكين ، حيث يشكلن السيدات 25% من مقاعد البرلمان  المصري ، فضلا عن شغلهن العديد من الوظائف القيادية ، حيث يوجد تمثيل كبير للمرأة المصرية في مختلف الأماكن العليا بالحكومة المصرية. 

 

وأشاد بالدور الكبير الذي قدمه  الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرأة المصرية والتي حصلت علي حقوقها بعد سنوات من التهميش مطالبا سيدات مصر في دولة قطر بضرورة النزول هن وأسرهن في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالح الرئيس السيسي .

من جانبهم أكدت  رابطة سيدات مصر في دولة قطر دعمها الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي ، لاسيما أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي ، خلال الفترة الحالية وذلك بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه لهن الرئيس عبدالفتاح السيسي .

ويذكر أن انتخابات المصريين بالخارج تعقد أيام الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل. 

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