قبل مواجهة فيوتشر.. إعلامي شهير يعلن عن خبر سار لجماهير الزمالك

أعلن الإعلامي إسلام صادق عن خبر سار لجماهير الزمالك بشأن تعافي محمود علاء من الإصابة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إسلام صادق : ‏الزمالك يستعيد محمود علاء أمام فيوتشر بعد تعافيه من الإصابة .

و كان أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الثنائي محمود علاء وعبد الله جمعة لاعبا الفريق سينتظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة أبو سليم الليبي ، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال محمد أسامة إن محمود علاء يخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة بيراميدز السابقة في نصف نهائي كأس مصر.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن عبد الله جمعة يؤدي أيضا المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي له، في ظل معاناته من إصابة بكدمة في الركبة.