وفقا لاتفاقية الهدنة.. الاحتلال يخطر أسر المحتجزين بعمليات إفراج مقررة اليوم

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه جرى إخطار أسر المحتجزين بعمليات إفراج مقررة اليوم وفقا لاتفاق الهدنة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الإثنين، عن الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين.

وقالت حماس في بيان صحفي: “إنه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة”.

بدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين.