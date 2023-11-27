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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

جوارديولا عن مستقبله مع مانشستر سيتي: يمكن أن أرحل غدا

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن مواجهة فريقه مع لايبزيج الألماني، غدا الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة 5 من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

واستهل جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين، بالحديث عن وفاة تيري فينابلز، مدرب إنجلترا السابق: "كمشجع لبرشلونة هو ساعدنا في التتويج بلقب الليجا بعد 11 أو 12 عاما، تأثيره كان هائلا".

وتابع: "لقد قدم شيئا غير مسبوق من نوعية الضغط وتنفيذ الركلات الثابتة، كم عدد الأهداف التي سجلها لاعبو قلب الدفاع، بالطبع وفاته تمثل خسارة كبيرة للكرة الإنجليزية، قرأت كثيرا عما قاله اللاعبون عنه وأنا سعيد بذلك".

وتطرق للحديث عن مواجهة لايبزيج قائلا: "نحتاج إلى الفوز أو التعادل، قام الفريقان بالخطوة الأولى التأهل للدور التالي، تهانينا للايبزيج".

واسترسل: "من المهم أن ننهي في الصدارة حتى نخوض لقاء الإياب في دور ال16 على ملعبنا، الأمر ليس حاسما لكن يمنح القليل من الأفضلية".

وعن أخبار الفريق أضاف: "لدينا تدريب بعد الظهر، لم نقم بشيء أمس سوى التعافي، لكن أعتقد أن الوضع كما كان أمام ليفربول، جون ستونز يتحسن، لكن لن يشارك أو ربما لدقائق قليلة، هو قريب من العودة".

وعن قلة الخروج بشباك نظيفة قال: "المباراة الوحيدة التي استقبلنا خلالها الكثير من الأهداف هي تشيلسي، باقي اللقاءات بنفس معدل الموسم الماضي، كما كان الوضع أمام ليفربول بالتعرض لتسديدتين، وتسديدة أمام وولفرهامبتون، المعدل جيد".

وتطرق إلى تصريحات كيفين دي بروين بشأن عودته بعد بداية العام الجديد: "إذا قال في يناير سيكون الوضع كذلك، كنت أحب تواجده بصورة أكبر هذا الموسم".

وعن استفادة دي بروين من التوقف تابع: "لا أعتقد ذلك، أعتقد أنه يفضل التواجد معنا، هو لا يبلغ من العمر 21 عاما والوقت يمر".

وأضاف: "لسوء الحظ تعرض للإصابة وعليه التعافي والتحضير بصورة جيدة، سنتعامل خطوة بخطوة".

وعلق على مسيرة جفارديول قائلا: "لا أملك سوى الكلمات المميزة له بالنظر إلى تأقلمه، مثل ماتيو كوفاسيتش وماتيوس نونيز، هو يقدم أعلى المعايير، يمكنه اللعب كقلب دفاع أو في الجانب الأيسر".

وعن بقائه لفترة أطول مع السيتي قال: "لدي الطاقة، لكن بالطبع يمكن أن أرحل غدا، عام واحد مدة طويلة في كرة القدم، وصلت هنا بشعر وانظروا ماذا حدث، كنت أريد استمرار الفريق الذي حصد 100 نقطة إلى الأبد".

وعن دعم الجمهور للسيتي: "علينا تقديم أفضل مستوى ممكن لتنشيط الجماهير، الفريق يلعب بصورة جيدة وهناك أمور مميزة قدمناها أمام ليفربول، أريد تكراره".

واختتم: "كي نكون ناجحين نحن بحاجة إلى الجماهير، وأشكرهم دائما على حضورهم".

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