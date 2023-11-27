رسالة مؤثرة من أيمن أشرف في ذكرا فوز الأهلي باللقب التاسع لدوري أبطال أفريقيا

احتفل أيمن أشرف لاعب فريق البنك الاهلي بفوز الأهلي باللقب التاسع لدوري أبطال أفريقيا في مثل هذا اليوم عام 2020 عبر حسابة بموقع انستجرام.

و كتب أيمن أشرف : لو كانت هذه اللحظة الوحيدة الذي فرحت بيها في الحياة لكفت.

احتفل الحساب الرسمي للنادي الأهلي على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بفوزة باللقب التاسع لدوري أبطال أفريقيا في مثل هذا اليوم عام 2020 .

وكتب الحساب الرسمي للأهلي :" في مثل هذا اليوم عام 2020 .. اهتزت القاهرة وكانت التاسعة بتوقيت الأهلي ".

وكان الأهلي قد توج بلقبه التاسع لدوري الأبطال بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 2-1 في مباراة عرفت " بالقاضية ممكن ".

وتقدم الأهلي بهدف من عمرو السولية وتعادل الزمالك عن طريق محمود عبد الرازق شيكابالا قبل أن يسجل الأهلي الهدف القاتل فى الدقيقة 85 عن طريق محمد مجدى أفشة .