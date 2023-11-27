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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لايبزيج يعلن غياب نجمه عن مباراة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

لايبزيج ومانشستر
لايبزيج ومانشستر سيتي

أعلن نادي لايبزيج الألماني اليوم الاثنين، أنه سيفتقد جهود أحد نجومه خلال المواجهة أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وخلال المباراة التي خسرها لايبزيج أمام فولفسبورج 1-2 السبت الماضي، غاب مهاجمه تيمو فيرنر بسبب إصابة في العضلة الضامة.

وقد يدفع لايبزيج بالمهاجم بنيامين سيسكو بدلا من فيرنر أمام مانشستر سيتي، وذلك رغم غيابه عن مواجهة فولفسبورج بسبب آلام في العنق.

وشارك سيسكو في مران الفريق اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن يلحق بمواجهة السيتي.

وضمن لايبزيج بالفعل التأهل إلى دور الـ16 لكن بمقدوره حسم صدارة المجموعة السابعة حال فوزه على السيتي.

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