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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير التعاون الدولي القطرية تزور الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش

وزيرة التعاون الدولي
وزيرة التعاون الدولي القطرية تزور المصابين

تفقدت لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، اليوم، برفقة وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، والدكتورة مي الكيلة، وزير الصحة في دولة فلسطين، الجرحى من الأشقاء الفلسطينيين الذين سقطوا جراء العدوان على غزة، وذلك بمستشفى العريش العام.
وأعربت وزير الدولة للتعاون الدولي القطرية، عن شكر دولة قطر لجمهورية مصر العربية على تعاونها الوثيق في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واهتمامها بمعالجة الجرحى الفلسطينيين.

كما عبرت سعادتها، في جولتها على الجرحى، عن تضامن دولة قطر التام معهم وتمنياتها لهم بالشفاء العاجل، واستعدادها لتوفير الأدوية والمعدات والمواد الطبية لكافة الجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة وخارجه.

وجددت دعوة دولة قطر لفتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تواصل انسياب المساعدات الإنسانية القطرية للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، بما فيها المواد والمعدات الطبية والمستشفى الميداني وسيارات الاسعاف التي وصلت إلى مدينة العريش على متن 26 طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية.

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