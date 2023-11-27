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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رعب في ليفربول بسبب نجم الفريق| اعرف الحكاية

ليفربول
ليفربول

أثار البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، رعب الجهاز الفني للريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب.

وفقا لصحيفة "ستاندارد" البريطانية، تعرض أليسون لإصابة في الساق خلال اللحظات الأخيرة من مباراة مانشستر سيتي الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت إلى إصابة أليسون في أوتار الركبة، مما قد يهدد بغيابه لعدة أسابيع، وقد لا يشارك مجددا مع الريدز في العام الحالي.

أوضحت الصحيفة البريطانية أن أليسون سيخضع للمزيد من الفحوصات للتأكد من تشخيص الإصابة ومدة غيابه عن المباريات.

وأعلن يورجن كلوب عن إصابة أليسون عقب مباراة مانشستر سيتي: "آمل ألا يكون الأمر خطيرا، لكن ليس لدي إجابة".

وزاد: "لا يوجد دليل في الوقت الحالي بشأن تشخيص الإصابة لقد تحدثت معه وقال إنه شعر بها قليلاً، لكن علينا أن ننتظر نتيجة الفحص".

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