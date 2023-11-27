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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد 18 عاما.. استقالة رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم

بوريسلاف ميخايلوف
بوريسلاف ميخايلوف رئيس أتحاد الكرة ببلغاريا

أعلن بوريسلاف ميخايلوف رئيس أتحاد الكرة ببلغاريا استقالته من منصبه الإثنين  وذلك بعد إخفاق بلغاريا بالتأهل إلى يورو 2024، في سلسلة غياب رابع مونديال 1994 عن البطولات الكبرى لنحو عقدين من الزمن، ومطالبات الجماهير والمحللين بتغيير جذري في الاتحاد المحلي.
وقال ميخايلوف الذي تسلّم منصبه قبل 18 عاماً "تقدّمت باستقالتي بهدوء".
وسيتولى المهمة موقتاً نائبه ميخائيل كاسابوف حتى انعقاد الجمعية العمومية العام المقبل.
وبعد اثارته الجدل في السنوات الأخيرة، دُفع ميخايلوف نحو الخروج من الاتحاد، بعد احداث 16 نوفمبر التي سقط خلالها عشرات الجرحى من الشرطة والمشجعين، خلال المباراة بين بلغاريا والمجر ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.

وفي وقت فقد المنتخب البلغاري كل آماله بالتأهل، تجمّع نحو 4 آلاف مشجّع خارج الملعب هاتفين "استقالة!"، في إشارة إلى ميخايلوف البالغ 60 عاماً.

واستخدمت الشرطة مدافع المياه والهراوات لتفريق الحشود، ثم أصيب العشرات من الطرفين في مواجهات عنيفة لاحقة.

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