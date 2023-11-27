الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إدخال 40 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، عن نجاح فرقه في إدخال حوالي 40 شاحنة محملة بالمساعدات إلى شمال قطاع غزة.

وكتب الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر “إكس”، “تقوم فرق الهلال الأحمر الفلسطيني حاليا بإدخال حوالي 40 شاحنة محملة بالمساعدات إلى مدينة غزة والمناطق الشمالية عبر الحاجز الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، عن الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين.

وقالت حماس في بيان صحفي: “إنه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة”.

بدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين.

وكتب الأنصاري علي “منصة “إكس”: “تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة”.