أنقاض ومنازل مهدمة.. شاهد حجم الد مـ ار في شمال قطاع غزة..فيديو

عرضت فضائية " العربية" تقريرا يرصد حجم الدمار الذي تعرض له شمال قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع طوال الأسابيع الماضية.

وأظهرت اللقطات العديد من المنازل المهدمة والكثير من الأنقاض واختفاء ملامح الحياة الطبيعية في شمال غزة .

وفي سياق متصل، تفقدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس الاثنين، المصابين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في مستشفى العريش العام.

وأعربت وزيرة الصحة الفلسطينية عن تقديرها للقيادة السياسية المصرية على الجهود المبذولة تجاه فلسطين، والجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان ممثلة بالوزير خالد عبد الغفار، على استقبال الجرحى الفلسطينيين لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية، بالإضافة إلى استقبال المساعدات وإيصالها إلى قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ومن جانبه، استعرض الوزير عبد الغفار، الجهود المصرية في استقبال المصابين من قطاع غزة وعلاجهم في مختلف المستشفيات المصرية، مشيرا إلى تخصيص أكثر من 150 مركبة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى عند معبر رفح، لتقديم الخدمة الطبية للعابرين إلى مصر