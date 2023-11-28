السفير محمد حجازي: الضغط مهم لمقاضاة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حينما تحدث مع الرئيس السيسي منذ أيام، أكد عن مساعيه لوقف دائم لإطلاق النار، ودعوته لإقامة حل الدولتين، وتأكيد الرئيس السيسي على ضرورة تضافر الجهود؛ لإدخال المساعدات الإنسانية، والتأكيد على وقف التهجير القسري.

السفير محمد حجازي يتحدث عن غزة

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن التهجير القسري كان مخططا واضحا من قبل جيش الاحتلال، إلا أن مصر وقفت بشدة أمام هذا المخطط.

وأوضح أنه يتم العمل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، ومن ثم العمل على التعاون على الربط بين الضفة الغربية والقطاع؛ حفاظا على الوحدة الجغرافية في الأراضي الفلسطينية، ومن ثم تنشأ الدولة الفلسطينية.

ونوه السفير محمد حجازي، بأن هناك زخم دولي بدأ يتراكم بشكل قوي تجاه ما يحدث في قطاع غزة، موضحا أن عقلية نتنياهو ووزير دفاعه التي قادت المشهد لما وصل إليه الأمر صعبة للغاية.

ولفت إلى أن هناك أصوات داخل إسرائيل بدأت تزداد وتنادي من أجل السلام، وتعارض ما قادت إليه سياسات نتنياهو والمستعمرين والمستوطنين القتلة، والتي قادت المشهد إلى ما وصل إليه الأمر.

وأكمل أن إسرائيل تستشعر أن وجودها مهدد بعد عمليات 7 أكتوبر، مناشدًا بضرورة العمل على مقاضاة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية؛ لأن هناك داعٍ لمعاقبة من أجرموا في حق الإنسانية، بحيث لا تتكرر تلك المأساة من جديد، وحكمة مقاضاتها في هذه المحكمة؛ أن تشكل قوة ضغط على إسرائيل لتدعو إلى تعليق عضويتها، وتطالب مجلس الأمن بتعليق عضويتها؛ لأن من يمارس هذا العنف غير المسئول وغير الأخلاقي، هو يتنافى مع قواعد القانون الدولي والإنساني.