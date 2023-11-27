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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.. السفير المصري في ويندهوك يلتقي رئيس ناميبيا

السفير المصري مع
السفير المصري مع رئيس جمهورية ناميبيا

استقبل رئيس جمهورية ناميبيا الدكتور هاجي جاينجوب، اليوم الإثنين، السفير وائل محمد لطفي سفير جمهورية مصر العربية في ويندهوك. 

ووفقا لبيان وزارة الخارجية على موقعها عبر فيسبوك، فقد حرص السفير المصري خلال اللقاء على نقل تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لنظيره الناميبي.

وقد استعرض السفير المصري نشاط البعثة خلال العامين الماضيين للدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين، كما بحث مع الرئيس الناميبي عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، حرص الرئيس الناميبي على نقل تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنياً الازدهار والتقدم لمصر. 

كما أعرب عن ثقته في نجاح القيادة المصرية في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية الراهنة، مشيداً بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

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