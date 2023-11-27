إحدى الأسيرات المحررات: الاحتلال الإسرائيلي مارس أبشع أنواع القمع والتعذيب معنا

قدمت أسيل منير إبراهيم، إحدى الأسيرات المحررات ضمن صفقة تبادل الأسرى خلال الهدنة حاليًا بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية برعاية مصرية قطرية، الشكر لقناة "القاهرة الإخبارية"، لدعم الأسرى الفلسطينيين داخل معتقلات الاحتلال.

وقالت أسيل، خلال مداخلة عبر سكايب من نابلس مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي مارس أبشع أنواع القمع والتعذيب مع الأسيرات، ومنعوا من أي وسائل تواصل وتعرضوا لضغوطات نفسية، وقمع همجي داخل سجون الاحتلال.

وأضافت أنهم سحبوا الراديو والتليفزيون والمواد الغذائية والفرش والملابس، وصادروا كل شيء بطرق همجية بواسطة قوات مدججة بالسلاح حاوطت القسم وأطلقوا الغاز وضربونا، كانت حالتنا مأساوية، لكن صمودنا كسرهم.

وأوضحت أنهم اعتقلوها خلال زيارة لأخيها الأسير قبل سنة و3 أشهر، بعد مشاجرة مع مجندة إسرائيلية حاولت تعتدي عليها، واتهموها أنها إرهابية تابعة لمنظمة حماس، وبحيازتها سلاح أبيض، وطلبوا لها حكم بالسجن 15 عامًا.

وذكرت أنهم تعاملوا معها بحقد وكره وتعذيب نفسي في المعتقل، واعتقلوها وأخاها وأمها، وكان لها عم أسير 16 سنة وراء قضبان الاحتلال ولما خرج في رمضان الماضي، تلقت خبر استشهاده ودخلت وقتها في إضراب، وأفرج عن والدتها بعد اعتقالها أسبوع، وقضت سنة و3 أشهر، ولم يصدر حكم عليها.



