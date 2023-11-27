الرقب: 80% من المساعدات المقدمة لقطاع غزة جاءت من مصر

أكد الدكتورأيمن الرقب، استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن تمديد الهدنة لمدة يومين لن تكون الأخيرة، ويعتقد أنه من الممكن أن يتم مدها لأيام أخرى خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء رغبة كلا الطرفين في تبادل الأسرى.

وقال الرقب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن مصر بذلت جهودا كبيرا من أجل أن تكون تلك الهدنة موجودة على الأرض، مؤكدا أن تلك الهدنة ستعطي فرصة للشعب الفلسطيني لالتقاط أنفاسه، خاصة بعد كم الدمار الهائل الموجود في قطاع غزة.

وتابع استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن 80% من المساعدات التي دخلت لقطاع غزة جاءت من مصر، وهو ما يعكس على الدور المصري الكبير في حل الأزمة الفلسطينية.