ربنا بيحبني.. أول ظهور لـ هنا الزاهد بعد انفصالها

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها خلال اداءها مناسك العمرة وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت هنا الزاهد علي الصورة قائلة :" بما ان السنة قربت تخلص ، ف انا عندي امتنان جميل ل ربنا علي كل شيء، كل لحظة اكد لي فيها بلطفه انه بيحبني، وبعتلي قوة وصبر زيادة واشارات ان لسه في حاجات جميلة مستنياني في باقي الطريق".

كانت الفنانة هنا الزاهد أعلنت انفصالها رسميا عن الفنان أحمد فهمي.

وكتبت الزاهد عبر إنستجرام: "الحمد لله تم الانفصال رسميا بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".