الوطنية للانتخابات: رفع كفاءة كافة الأجهزة بسفارات وقنصليات مصر من أجل الاستحقاقات الرئاسية

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين في الخارج تجرى على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 1و2و3 ديسمبر المقبل.

وأضاف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تم رفع كفاءة الأجهزة في كل سفارات وقنصليات مصر في الخارج استعدادا للانتخابات الرئاسية".



وأشار المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات،: "تم تجهيز المقرات التي بها كثافات عالية، ورفع كفاءة الأجهزة المتواجدة بها"، موضحا: "التصويت الأكثر كثافة للمصريين في دول الخليج ولبنان وفرنسا وأمريكا وأستراليا".

وأوضح: "التصويت الإلكتروني يحتاج إلى تعديل تشريعي وليس بمحله في الانتخابات الحالية"، مشيرا: "أي مواطن في سفر خارج مصر من حقه الإدلاء بتصويته في السفارة أو القنصلية من خلال البطاقة أو جواز السفر".

واسترسل: "كل المواطنين في جمهورية مصر العربية مقيدين في قاعدة البيانات بعد بلوغ 18 عاما"، مضيفا: "هناك حالات خارج قاعدة الناخبين وهم من صدر ضدهم أحكام أو يؤدون الخدمة العسكرية".



وأكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات،: "رفعنا كفاءة الحاسب الآلي بكل سفارات وقنصليات مصر من أجل الانتخابات الرئاسية".

