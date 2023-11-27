براعم الأهلي يفوز على إسكو بثلاثية نظيفة في بطولة منطقة القاهرة‎

حقق فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2010 فوزا خارج ملعبه على فريق إسكو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية من بطولة منطقة القاهرة.
جاءت أهداف فوز الأهلي عن طريق كريم أشرف (هدفان) في الدقيقتين ١٠ و٣١، وياسين تامر في الدقيقة ٥٢ من عمر المباراة.
وبدأ «أهلي 2010» المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد عبيد.
الدفاع: أدهم عبد العليم - أدهم سمير - حسن رامي - ياسين محمد.
الوسط: كريم أشرف - محمود محمد - ياسين تامر - مالك فتحي - عمر شريف.
الهجوم: محمد شريف.
وشارك آدم عمرو بدلًا من عمر شريف، وإسماعيل مصطفى بدلًا من مالك فتحي، وفتح الله عماد بدلًا من أدهم سمير، ومحمد الصاوي بدلًا من محمد شريف.
بهذا الفوز رفع «أهلي 2010» رصيده إلى ٣٠ نقطة جمعها من الفوز في ١٠ مباريات بالعلامة الكاملة، على حساب الداخلية ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - صفر، وعلى حلوان ٢ - صفر اعتباريًّا للانسحاب، وعلى مكادي ١١ - صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ - صفر، وعلى الشمس ٣ - صفر، وعلى أبو السعود ٤ - صفر، وعلى العبور ٥ - صفر، وعلى حلوان العام ١٢ - صفر، وعلى إسكو ٣ - ١، مسجلًا ٤٩ هدفًا مقابل هدفين في مرماه.
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2010 تامر حفنى مديرًا فنيًّا، وأحمد عطية مدربًا عامًّا، وصالح المغازي مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد العزيز مشرفًا على حراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، وأشرف عثمان طبيب الفريق، ومحمد وائل إخصائي التدليك.