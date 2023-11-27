عمدة باريس: منصة "إكس" أصبحت شبكة "مجاري عالمية"

أعلنت عمدة باريس، آن هيدالجو، اليوم الإثنين، قرارها حذف صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”، واصفة شبكة التواصل الاجتماعي بأنها شبكة “مجاري عالمية عملاقة".

وكتبت هيدالجو على منصة “إكس”: "لقد قررت ترك تويتر (الاسم السابق لشبكة التواصل الاجتماعي إكس).. تويتر أصبح في السنوات الأخيرة أداة لتدمير ديمقراطياتنا... لقد أصبحت هذه المنصة بمثابة مجاري عالمية عملاقة".

واتهمت عمدة باريس شبكة التواصل الاجتماعي ومالكها إيلون ماسك بالتسبب في تفاقم التوترات والصراعات.

وأوضحت أن شبكة التواصل الاجتماعي تستخدم على نطاق واسع في “التلاعب والتضليل والتحريض على الكراهية والتنمر ومعاداة السامية والعنصرية المفتوحة”.

وأضافت هيدالجو، أنها تعتبر المنصة مشروعًا سياسيًا ذا مصلحة خاصة ومناهضًا للديمقراطية.